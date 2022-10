Bruno Frattasi, ecco chi è il nuovo prefetto di Roma

Bruno Frattasi è il nuovo prefetto di Roma. Classe 1956, nato a Napoli, è sposato, ha due figli e una laurea in Giurisprudenza alla Federico II. A Palazzo Valentini prende il posto di Matteo Piantedosi, neo ministro dell’Interno. In passato è stato capo di gabinetto al Viminale con Luciana Lamorgese nel governo Conte II e con l’esecutivo Draghi.

GLI AUGURI DI GUALTIERI E ZINGARETTI

“Rivolgo gli auguri di buon lavoro, personali, dell’amministrazione e di tutta la città, al nuovo prefetto di Roma, Bruno Frattasi. Una figura di alto profilo che, con la sua grande esperienza, saprà dare un contributo importante alla nostra comunità”, ha scritto su twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Buon lavoro al nuovo Prefetto di Roma, Bruno Frattasi. Un uomo di Stato, con il quale abbiamo lavorato alla riconquista sociale dei beni confiscati alle mafie. Buon lavoro al Ministro Piantedosi che ringraziamo per il suo impegno al servizio dei cittadini della Capitale”, ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

CHI È BRUNO FRATTASI

Nel 1981 vince il concorso per l’accesso alla carriera prefettizia. Svolge la sua attività a Roma, presso il ministero dell’Interno, dapprima presso la Direzione generale del Personale, poi presso l’Ufficio Legislativo in materia di ordinamento della pubblica amministrazione nonché in materia di pubblica sicurezza. Dal 1998 entra a far parte dello staff di diretta collaborazione del Ministro dell’Interno presso l’Ufficio dì Gabinetto.

Nel 2005 è nominato Prefetto della Repubblica. Dal novembre 2006 al giugno 2007 ricopre l’incarico di commissario straordinario del Comune di Gaeta. Dal 6 agosto 2007 al 29 dicembre 2009 ha ricoperto l’incarico di Prefetto dì Latina.

Dal 30 dicembre 2009 al 29 novembre 2011 è stato Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Dal 1 dicembre 2011 al 1 aprile 2012 è stato Capo della Segreteria del Ministro dell’Interno. Dal 2 aprile 2012 ha assunto l’incarico di Direttore dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari. E’ stato Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere fino all’inizio del 2014. Durante la sua attività ha fatto parte dì delegazioni governative in importanti assise internazionali, tra cui la partecipazione alla delegazione governativa italiana nell’ambito del Gruppo finanziario per la lotta al riciclaggio (GAFI).

Ha pubblicato diversi saggi specialistici in materia di documentazione antimafia ed è coautore di diverse pubblicazioni scientifiche di commento al codice antimafia ed alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti dei contratti pubblici.

È presidente dell’Associazione Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno (ANFACI).

