Covid, 1.820 nuovi casi e 82 morti. Il tasso di positivià sale al 2,1%

ROMA – Sono 1.820 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 86.977 tamponi effettuati per un tasso di positività del 2,1%. Il bollettino quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute riporta invece che i decessi sono 82. I numeri sono dunque in risalita: ieri il tasso di positività era all’1,8% e i morti 44.

Per quanto riguarda i ricoveri, si liberano ancora le terapie intensive: adesso quelle occupate per Covid sono 1.033, 28 meno di ieri. Nei reparti ordinari i ricoverati con sintomi sono 109 in meno rispetto a ieri, per un totale di 6.482.

