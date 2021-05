Sanità Lombardia, giunta approva linee guida per riforma legge Maroni

Di Maria Laura Iazzetti

MILANO – Sono state approvate questa mattina dalla giunta regionale le linee guida per la revisione della legge 23: il primo passo per la riforma della sanità lombarda. Il documento sarà presentato domani in commissione Sanità al Pirellone dall’assessora al Welfare, Letizia Moratti.

“Avvieremo questo percorso, rivolgendo, come sempre, l’attenzione agli interlocutori del territorio e agli addetti ai lavori. Saremo la prima regione d’Italia a integrare i fondi e gli obiettivi del Recovery Fund sulla sanità e potremo impostare per primi un modello sanitario di one health, unendo salute, ambiente e società”, commenta Emanuele Monti, presidente della commissione.

La Regione lavorerà “per offrire ai lombardi una sanità proiettata ulteriormente verso il futuro, investendo risorse concrete e operando a fianco degli scienziati e dei medici”. Questa riforma permetterà alla Lombardia, a detta di Monti, di essere riconfermata “tra le regioni più innovative d’Europa”.