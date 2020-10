In Campania De Luca chiude anche gli asili

NAPOLI – Dal lunedì 2 a sabato 14 novembre sono chiuse in Campania le scuole dell’infanzia. Confermata anche la chiusura delle scuole primarie e secondarie e delle università sempre fino al 14 novembre. Lo dispone un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la numero 86 dall’inizio dell’emergenza Covid, e che a breve sarà pubblicata sul Burc.

L’attività didattiche in presenza è consentita solo per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e ai diversamente abili “il cui svolgimento in presenza – si legge nell’ordinanza – è consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto” e per gli studenti universitari iscritti al primo anno.