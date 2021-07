Il No Vax Barillari si punta pistola al braccio in video: “Vaccino è roulette russa”

ROMA – “Questa è una roulette russa e sei proprio tu a premere il grilletto. Se sei fortunato hai solo febbre e mal di testa. Se sei sfortunato ictus cerebrale, trombosi e morte. Vogliamo verità sul vaccino sperimentale”. Inizia così un video pubblicato su Twitter dal consigliere regionale No Vax espulso dal M5S, Davide Barillari, in cui lo si vede prendere in mano una pistola – probabilmente un giocattolo, ma è difficile dirlo con certezza – e puntarla contro il suo braccio destro, all’altezza di dove viene effettuata la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Le immagini del video sono state registrate all’interno degli uffici della Pisana, come si comprende dalle bandiere istituzionali alle sue spalle. Il gesto, infatti, è teso a denunciare l’utilizzo dei vaccini. Barillari nel video chiede un accesso agli atti sui dati Asl sulle reazioni avverse, audizioni con i responsabili delle case farmaceutiche e l’apertura di un tavolo scientifico istituzionale aperto a tutte le voci degli scienziati che si occupano di Covid.

VINCENZI: INACCETTABILE BARILLARI CHE MOSTRA PISTOLA IN CONSIGLIO

“La notizia apparsa oggi sulla stampa dell’iniziativa del consigliere Barillari che all’interno degli uffici del Consiglio regionale mostra una pistola, della cui natura, vera o falsa, non sappiamo nulla, desta stupore, preoccupazione e sdegno. La sede istituzionale del Consiglio regionale non può essere il luogo dove si perpetrano queste azioni, pertanto esprimo la più ferma condanna per il gravissimo gesto. I dirigenti responsabili del Consiglio regionale sono stati incaricati di segnalare l’episodio alle autorità di polizia al fine di tutelare la pubblica sicurezza”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.