Eurolls e Infostar insieme per la sfida digitale

ROMA – Eurolls, azienda manifatturiera con quartier generale ad Attimis e mercato internazionale e Infostar, azienda tarcentina dell’It che studia, crea e applica soluzioni informatiche e digitali da circa venticinque anni. Sono i profili delle due aziende del Friuli Venezia Giulia impegnate ad attuare uno degli imperativi della trasformazione tecnologica: costruire ecosistemi, cioè alleanze proficue tra contesti diversi, per uno sviluppo che autonomamente non è perseguibile, per la mole di conoscenze specifiche che richiede e per la complessità dei processi connessi.

LA PARTNERSHIP

Protagonisti di questo percorso- spiegano le aziende in un comunicato stampa- sono anzitutto i due imprenditori-fondatori delle rispettive aziende, Renato Railz che guida Eurolls, e Cristian Feregotto ai vertici di Infostar. È un’alleanza che, naturalmente, si consolida e dà i risultati migliori quanto più è condivisa da tutto il comparto aziendale. E in questa direzione si stanno muovendo i fondatori, che aprono il confronto sui piani di sviluppo e tecnologie necessariamente conseguenti portando al tavolo il management dell’una e dell’altra realtà. La sinergia tra imprese che si crea in epoca digitale – in particolare tra manifatturiero e provider tecnologico, come in questo caso – è doppiamente interessante, poiché spesso raggiungere un obiettivo pone sfide di sviluppo a entrambe le parti, divenendo un duplice percorso di crescita.

Un nuovo prodotto o una nuova organizzazione in ambito industriale, infatti, attinge all’esperienza e al sapere di coloro che si occupano delle tecnologie abilitanti. Questi, spinti a ricercare risposte personalizzate e spesso inedite per applicazione, sono a loro volta proiettati a mettere a punto soluzioni nuove o tali da assicurare il massimo risultato rispetto agli strumenti oggi disponibili. Ad accrescere il valore della partnership tra Eurolls e Infostar, non da ultimo, ci sono gli scenari aperti dall’applicazione e dall’uso dell’intelligenza artificiale. L’azienda It di Tarcento è particolarmente attenta a questo mondo.

Una competenza aggiornata cui Eurolls attinge con convinzione, sapendo di poter contare nel proprio territorio d’origine su un interlocutore di qualità e con solide e costantemente confermate credenziali di credibilità.