‘A casa con loro’, la convivenza con cani e gatti ai tempi del Covid. Parte raccolta foto

“In un momento particolare come questo, i sociologi sono unanimi nel ritenere che i rapporti umani ne usciranno rinforzati – spiega Giovanna Salza, presidente di Ca’ Zampa – basti pensare al tempo trascorso con i propri figli o famigliari stretti. Ma non solo: questo è un momento prezioso per dare più attenzione e cura ai propri pet, grazie al maggiore tempo insieme rispetto ai ritmi dell’abituale vita quotidiana. L’attuale condizione di vita casalinga offre un’opportunità utile in tal senso. Senza dimenticare che la loro compagnia aiuta ad allontanare ansia e preoccupazioni. Insieme è più facile. La campagna #Acasaconloro vuole raccontare tutto questo, un modo per dimostrare l’affetto incondizionato che ci viene dimostrato ogni momento dai compagni di vita a 4 zampe”.

In fin dei conti, a dimostrare i benefici della compagnia dei pet sono numerosi studi: secondo l’American Heart Association, il 68% delle persone anziane si sente meglio mentalmente e fisicamente grazie al proprio animale domestico, mentre secondo la rivista medica inglese Bmc Public Health, chi possiede un cane ha meno probabilità di soffrire di depressione, ansia e stress.

Per partecipare alla campagna basta postare foto e video con protagonisti il pet con #acasaconloro e #CaZampa, taggando le pagine ufficiali social su Facebook e Instagram (iperlink). È possibile condividere i contenuti attraverso i post Instagram e Facebook, commentando il post dedicato da Ca’ Zampa all’iniziativa su Facebook, con le stories Instagram e i messaggi in Direct. Un intero popolo di pet lover chiamati a partecipare ad un’iniziativa corale al grido di “Insieme ai nostri amici a quattro zampe ce la possiamo fare”.

