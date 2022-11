Lo scrittore De Giovanni: “I morti di Ischia pesano sulla coscienza di chi non ha agito”

ROMA – “Ci sono responsabilità chiare nella tragedia di Ischia. Ad esempio, lo ripeterò all’infinito, ci sono sull’isola 600 costruzioni di cui, alla fine di una lunga procedura, è stato deciso l’abbattimento. Perché non è stato fatto? Chi sono i funzionari pubblici che hanno la responsabilità di questi ritardi? Non si tratta di una disgrazia perché la mappatura del territorio c’è, è consultabile, va resa operativa. Io credo che i morti di Ischia pesino sulla coscienza di chi non ha agito”. Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, componente del Comitato costituente del Pd, intervistato da Radio Immagina, la web radio dem.

“La sinistra ha un’anima ecologista. Rilanciamola, mettiamola al centro dell’identità dei democratici, non lasciamola ad altri. E, una volta decisa una strada, percorriamola fino in fondo”, conclude De Giovanni.

