Crediti foto: USGS

ROMA – L’enorme vulcano Mauna Loa è tornato a eruttare dopo ben 38 anni. Lo comunica l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), pubblicando sul proprio sito foto e video della spettacolare ripresa dell’eruzione del vulcano attivo più grande del mondo, situato nell’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago.

L’eruzione, iniziata alle 23.30 locali di domenica 27 novembre, è tuttora in corso. Iniziata dal cratere sulla sommità del Mauna Loa, l’eruzione ha poi coinvolto anche l’area nord-orientale del vulcano, che ha un volume stimato di 75mila chilometri quadrati.

Al momento, l’attività vulcanica non ha provocato danni agli insediamenti umani sull’isola grande, ma il fuoco e il fumo sono ben visibili dalla località turistica di Kona e per precauzione sono stati attivati alcuni rifugi. Il parco del Mauna Loa, comunicano le autorità di Hawaii, resta comunque aperto alle visite, seppur con alcune chiusure.

Kīlauea and Mauna Loa erupt together. Photo from Kūpinaʻi Pali at 6:06 a.m. Monday in the park.



The park is open, but some closures are in place: https://t.co/uGEAjyqjH3



NPS Photo/J.Ibasan pic.twitter.com/fZ6bShiiZt