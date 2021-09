Meloni attacca sul caso Morisi: “Notizie usate politicamente a sette giorni dal voto”

ROMA – “Certe cose vengono utilizzate politicamente e questo non è normale in uno Stato di diritto”. Giorgia Meloni, ospite della trasmissione di Rai 1 ‘Porta a Porta’, commenta in questo modo l’indagine che vede indagato Luca Morisi, l’ex responsabile della comunicazione del leader della Lega Matteo Salvini.

“Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai giornali in questi giorni di campagna elettorale. Questa è una battaglia che faccio da tanti anni. Lo sappiamo tutti”, aggiunge la leader di Fratelli d’Italia.

“Vedere uscire queste notizie a 7 giorni dal voto quando poi il profilo giudiziario della materia, ad oggi, sembra scivoloso, mentre il profilo personale, sbattuto sui giornali, questo l’impatto politico sui giornali ce l’ha…“, conclude Meloni.