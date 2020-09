Camorra, Cosentino assolto dall’accusa di collusione. Gelmini: “Vittima di processo politico”

ROMA – “L’assoluzione di Nicola Cosentino, la cui colpa principale a quanto pare e’ stata di essere un dirigente e parlamentare di Forza Italia, e’ un emblematico esempio di malfunzionamento della giustizia, di uso improprio della custodia cautelare e di creazione di veri e propri processi politici”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“La vita di un uomo- aggiunge- la sua carriera politica, i suoi affetti sono stati devastati dall’accusa di collusione con la camorra e dall’applicazione di una carcerazione preventiva per reati infamanti che non esistevano. Verrebbe da gioire, per Cosentino, per la sua famiglia, per la storia di Forza Italia, e per il fatto che, giustamente, la Camera all’epoca respinse la richiesta d’arresto per l’evidente fumus persecutionis di quella inchiesta“. “Dopo nove anni pero’- conclude Gelmini- e’ difficile perfino gioire, nella consapevolezza che niente e nessuno potra’ risarcire Nicola Cosentino e i suoi affetti”.