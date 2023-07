Giorgia soffre di ecoansia e il ministro Pichetto Fratin si commuove

ROMA – Momento intenso, ieri, al Giffoni Film Festival. In platea ragazzi e ragazze nel ruolo di intervistatori, sul palco il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Prende la parola Giorgia, 27 anni, in lacrime confessa la sua fragilità: soffre di ecoansia. Si rivolge al ministro, chiede se anche lui ha paura. Sorpresa, si commuove anche lui nel risponderle.

GIORGIA: “SOFFRO DI ECOANSIA”

La ragazza prende la parola dalla platea: “Confesso che ho molta paura per il mio futuro”, arrivano le lacrime, “soffro di ecoansia. Alle volte penso che non ho un futuro. La mia terra brucia, in questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto. non so se voglio avere figli. La mia domanda è: voi parlate di 2030, 2050, obiettivi che sento lontani… lei non ha paura per i suoi figli, per i suoi nipoti?”

“Grazie davvero”, replica Pichetto Fratin. “Io ho la forza del dubbio”, dice, e si commuove, “ma ho il dovere, per la carica che ricopro, ho il dovere verso di voi e ho il dovere e verso i miei nipoti“, e si commuove di nuovo.