Domenica alle 21 la festa scudetto del Napoli. Manfredi: “Oggi il punto in prefettura per trasmettere l’evento”

di Elisa Manacorda e Mario Piccirillo

NAPOLI – L’ultima giornata di Serie A, con i suoi ultimi verdetti, si giocherà da venerdì a domenica. La Lega ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 38esima di campionato. Se la festa scudetto del Napoli è fissata domenica alle 21, a seguire la partita della squadra di Spalletti (all’addio) contro la Sampdoria alle 18.30, è stato anticipato a sabato il match dell’Inter che il 10 giugno andrà a giocarsi la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City.



Spezia e Verona, che si giocano l’ultimo posto salvezza, andranno in campo in contemporanea domenica alle 21, così come Atalanta, Roma e Juventus che ancora lottano per un posto in Europa League. Per l’ottavo posto invece niente contemporaneità: la Fiorentina giocherà venerdì e il Torino sabato, Monza e Bologna domenica.

MANFREDI: OGGI PUNTO PREFETTURA PER TRASMETTERE FESTA SCUDETTO

“Noi ci stiamo muovendo per garantire la trasmissione, e anche i sindaci dell’area metropolitana lo stanno facendo, su maxi schermi nelle piazze o in altri luoghi. La festa la sta organizzando il calcio Napoli e poi ci sarà la diretta televisiva. Faremo un punto, già oggi pomeriggio, in prefettura per affrontare il tema dell’ordine pubblico. Valuteremo insieme a prefettura e questura dove mettere i maxi schermi e un sistema diffuso in provincia consentirà di ridurre l’accesso sulla città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e metropolitano, Gaetano Manfredi, a margine della seduta del consiglio metropolitano. La riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Palomba, è annunciata alle 17:30.