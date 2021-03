Il museo Maxxi lancia biglietto valido per 100 anni, il Legendary Ticket

ROMA – Appuntamento tra il XXI e il XXII secolo grazie a un biglietto speciale, anzi, leggendario: il MAXXI è il museo del futuro e proprio sul futuro punta ancora una volta lanciando il Legendary Ticket, un biglietto valido per un ingresso al MAXXI da ora e per i prossimi 100 anni, fino al 2121. In questo tempo difficile e incerto, caratterizzato per il museo e per tutti da improvvise e continue sospensioni, piani e progetti inevitabilmente rimandati, il Legendary Ticket vuole essere un segnale concreto di ottimismo e speranza. È quanto fa sapere in una nota la Fondazione Maxxi di Roma. Un gesto simbolico di vicinanza e sostegno all’arte contemporanea e agli artisti attraverso un’idea creativa di crowdfunding, ma anche il pensiero allegro, leggero e piacevole di un desiderio che, non appena possibile, si realizzerà.

Non a caso la campagna, ideata dall’agenzia creativa SuperHumans, si ispira alla leggenda legata a uno dei simboli per eccellenza della Città Eterna: la Fontana di Trevi. Così, come il lancio di una monetina nella acque della fontana promette ai turisti che torneranno prima o poi a visitare Roma e le sue meraviglie, il Legendary Ticket è un appuntamento certo con la creatività, con le visioni degli artisti, con tutte quelle mostre e opere incredibili che nasceranno da qui ai prossimi cento anni. Un biglietto che vuole ispirare fiducia nel futuro, nel ritorno alla vita e alla normalità. Un regalo speciale, per sé o per qualcun altro, da tenere nel cassetto per quando, si spera il prima possibile, si tornerà a viaggiare, a scoprire il mondo, a incontrarsi nei musei e nei luoghi di cultura per rigenerare la mente e lo spirito con l’arte e la bellezza. Il biglietto è già in vendita online al costo di 15 euro su bit.ly/MAXXI-legendaryticket.