In Valle d’Aosta torna la Monte Rosa Walser Waeg

GRESSONEY-SAINT-JEAN- Iscrizioni aperte e data fissata. La seconda edizione della Monte Rosa Walser Waeg, il trail lungo sentieri walser dell’alta valle del Lys, ai piedi del Monte Rosa, si correrà sabato 2 luglio. I pettorali disponibili sono 800 e fino a fine febbraio sarà possibile iscriversi sul sito www.monterosaww.com ad un prezzo agevolato.

CONFERMATE LE TRE GARE E IL MINITRAIL, PARTENZA DA GRESSONEY-SAINT-JEAN

In questa seconda edizione, il cuore pulsante dell’evento sarà il caratteristico borgo di Gressoney-Saint-Jean con il suo lago Gover, con partenza in sfilata nel centro. Sono confermate le tre gare: la Ultra (90 km con 7000 m d+) dedicata a chi vuole cimentarsi su un percorso impegnativo, ma veramente unico; la Trail (45 km con 3500 m d+) dedicata a chi ama i percorsi tecnici senza rinunciare alla bellezza dei paesaggi; la Run (15 km con 650 m d+), anche non competitiva e appositamente pensata per chi si avvicina al mondo della corsa in natura. Per bambini e ragazzi è previsto un minitrail con 4 differenti percorsi a seconda dell’età.

NELLA PRIMA EDIZIONE DEL 2022 AL VIA 600 ATLETI

“Questo evento è stato fortemente voluto dalle amministrazioni locali”, si legge in una nota. Nel 2022 ai nastri di partenza si sono presentati oltre 600 atleti, tra cui il valdostano Nadir Maguet, il friulano Tadei Pivk, lo statunitense David Hedges, il bergamasco Luca Arrigoni e le donne Giulia Saggin, Melissa Paganelli, Marina Cugnetto e Agnese Valz Gen, accolti da 200 volontari.

