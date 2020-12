Gli anziani bolognesi diventano ‘digital’ grazie a Cna e a giovani prof

BOLOGNA – Videochiamare i propri cari e gli amici che non si possono incontrare di persona, ordinare la spesa online, seguire i movimenti della banca dall’home banking e seguire tutte le operazioni digitali della Pubblica amministrazione o ancora, più semplicemente, socializzare e combattere la solitudine. A insegnare come fare agli anziani associati a Cna Pensionati sono stati 20 studenti dell’istituto Aldini Valeriani di Bologna, trasformandosi in ‘prof digitali’.

La novità di quest’anno è che il corso, a causa dell’emergenza sanitaria, si è tenuto completamente online, con studenti e pensionati che si sono parlati attraverso una piattaforma digitale. “In questo periodo di ‘distanziamento’ causa Covid, soprattutto per le persone più anziane conoscere al meglio gli strumenti digitali quali personal computer, tablet e smartphone può essere non una semplice curiosità, ma una vera e propria necessità“, precisa Cna Pensionati. “Non era semplice utilizzare questa nuova formula, che prevedeva un distanziamento totale senza nessun incontro preliminare in presenza- spiega Marisa Raffa, segretaria Cna Pensionati Bologna- già il connettersi per la lezione faceva parte della lezione stessa. Però sono stati tutti davvero bravissimi, i ragazzi che con grande competenza e pazienza hanno accompagnato il loro pensionato alla scoperta delle opportunità della rete e dei social”.

In totale sono state cinque lezioni preparate accuratamente una per una, per addestrare il ‘digital senior’ ad usare al meglio il collegamento e poter usufruire pienamente delle lezioni digitale a distanza. Due sono state dedicate con altrettanti webinar alle truffe online e ad un tour virtuale a Londra, con tanto di lezione in inglese.