Dal Ghana a Potenza per riprendere a camminare

POTENZA – Sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Carlo di Potenza Blessing, 14enne proveniente dal Ghana affetta da una patologia che le impedisce di camminare. Da domani inizieranno gli accertamenti e le analisi per definire il percorso terapeutico. Accompagnata dalla madre Francesca, la ragazza questa mattina è arrivata nel capoluogo lucano ed è stata accolta dal vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.



CHIRURGO ONCOLOGO DEL POLICLINICO DI BARI: “BLESSING HA UNA PATOLOGIA CHE IN GHANA NON SONO IN GRADO DI CURARE”

Blessing, il cui nome significa “consolazione”, è seguita dal chirurgo oncologo del policlinico Giovanni XXIII di Bari Pietro Venezia che ha raccontato: “Blessing vive in un villaggio vicino Accra. Un anno fa mi ha segnalato il suo caso padre Ben, cappuccino dei frati minori. Gli esami radiografici avevano evidenziato una patologia che in Ghana non sono in grado di curare. Dapprima mi sono rivolto al Policlinico di Bari, disponibile al ricovero. Per una serie di problematiche burocratiche, tutto però si è bloccato. Allora ho inviato una pec al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e in tempi brevissimi ci ha chiamati l’ospedale San Carlo. La giunta regionale lucana, poi, con una delibera si è accollata le spese di ricovero per la diagnosi e le cure. Il vescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, ha aperto le porte dell’associazione Stella del Mattino che ospiterà la madre di Blessing. È un giorno straordinario, oggi si scrive una pagina di grande civiltà”.

ASSESSORE ALLA SANITÀ: “LA BASILICATA TERRA DI SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA”

Fanelli ha sottolineato come la Basilicata si confermi “terra di solidarietà e accoglienza, grazie all’esistenza di importanti programmi regionali di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti migranti“. All’incontro ha partecipato anche il direttore generale dell’ospedale San Carlo, Giuseppe Spera: “L’azienda ospedaliera – ha detto – si è detta immediatamente disponibile ad affrontare il caso della piccola Blessing a dimostrazione che una sanità di eccellenza è possibile anche in una regione piccola come la Basilicata”.

