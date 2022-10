Conte rifiuta l’invito a ‘Belve’, tra gli ospiti Wanna Marchi e Alessandra Celentano

ROMA – Su Rai 2 torna in seconda serata la nuova stagione di Belve. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, parte martedì 1 novembre, vedrà tra gli ospiti Eva Robin’s e Wanna Marchi (reduce dal successo di ‘Wanna’, la docu-serie sull’ascesa e a caduta delle televenditrice). Ogni settimana con un tre appuntamenti – martedì, mercoledì e giovedì – animate dalle interviste a Licia Ronzulli (senatrice in carica di Forza Italia) e Alessandra Celentano (professoressa di ballo ad Amici di Maria De Filippi).

Dopo Elettra Lamborghini, anche l’imprenditore Massimo Ferrero ha cambiato idea: dopo aver registrato l’intervista ha deciso di bloccarne la messa in onda. Giuseppe Conte, invece, ha scelto di non accettare l’invito della Fagnani. “Doveva venire, poi non so perché ha cambiato idea. Mi dispiace, spero ci ripensi, lo aspetto”, ha raccontato la conduttrice in un’intervista a Tpi.

