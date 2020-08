Terremoto, avvertita scossa nella zona dei Castelli Romani

ROMA – La scossa di terremoto avvertita alle 14 in zona Castelli Romani è stata di magnitudo 3, con epicentro a 3 chilometri a nord-ovest di Lariano. Lo fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa si è sentita distintamente, è avvenuta a una profondità di 10 km di profondità. Sono seguite due repliche di magnitudo 2.4 e 2.

VIGILI DEL FUOCO “NO SEGNALAZIONI DANNI O RICHIESTA DI SOCCORSO”

“Al momento non è arrivata alcuna segnalazione di danno né richiesta di soccorso alla Sala operativa”. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco in riferimento alla scossa di terremoto registrata in zona Lariano.