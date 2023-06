Terremoto in Toscana nel giorno del test IT-Alert: scossa di magnitudo 3.7 a Poggibonsi

ROMA – Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana alle 12.19. Secondo quanto comunicato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 3.7 con localizzazione a quattro chilometri da Poggibonsi (Siena) e 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Firenze.

Proprio oggi in Toscana era in programma un test dell’IT-alert, un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il messaggio è stato inviato pochi minuti prima che avvenisse la scossa a Poggibonsi, una coincidenza che ha aumentato l’ansia della popolazione.

Quando si dice il caso, pochi minuti fa in Toscana abbiamo ricevuto il messaggio di TEST di #ITAlert e adesso c'è stato un #Terremoto pic.twitter.com/LSmbpUNWzM — Claudio Menzani (@cmenzani) June 28, 2023