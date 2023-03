Oroscopo del 28 Marzo

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore non sei convinto, tensioni e gelosie, dubbi sono già nati da qualche giorno; il periodo resta buono perché comunque sei tu a decidere, o dentro o fuori! Sei in polemica con persone di cui non approvi l’operato; se c’è stata una chiusura di lavoro e devi portare avanti i nuovi progetti, non preoccuparti se per ora tutto tace.