PALERMO – Un Canadair è precipitato nel territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania, e i due piloti del mezzo sono stati trovati morti. Si tratta di un velivolo che svolge il servizio antincendio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco. L’aereo precipitato era in volo per le operazioni di spegnimento di un rogo nella zona di Monte Calcinera.

IL CORDOGLIO DI SCHIFANI

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha seguito l’evoluzione della situazione tramite il capo del Dipartimento della Protezione civile regionale Salvo Cocina, in una nota scrive: “Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo forestale della Regione e della Protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull’Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia“.

LE PRIME IPOTESI SULL’INCIDENTE

Dalla Protezione civile nazionale arriva una prima ipotesi su quanto accaduto all’aereo precipitato. Sarebbe stato l’urto della carena contro il costone di Monte Calcinera a causare la caduta dell’aereo dei Vigili del fuoco. Al lavoro sul posto le squadre Urban search and rescue (Usar) dei vigili del fuoco con altro personale di terra e un elicottero AW 139 ‘Drago 146’ in servizio al Reparto volo di Catania.

Il Canadair era decollato nel pomeriggio da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il mezzo, come spiegano dalla Protezione civile regionale, faceva parte della società Babcock, fornitrice di diversi servizi, tra cui l’antincendio aereo. Un video diffuso sul web, intanto, immortala le fasi dell’incidente fino allo schianto al suolo dopo il lancio d’acqua sul rogo che era divampato nella vallata Calcinera.

LA SOCIETÀ: “INDAGINE APPROFONDITA”

Babcock Italia, società proprietaria del Canadair precipitato durante una missione antincendio a Linguaglossa, nel Catanese “sta assistendo le autorità locali nelle operazioni di soccorso“. Lo si legge in una nota dell’azienda che aggiunge: “La nostra prima priorità è fornire supporto alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie. Sulle cause dell’incidente – conclude la nota – sarà effettuata un’indagine approfondita”.

CGIL: “UN’ALTRA TRAGEDIA SUL LAVORO”

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, in una nota esprime il “cordoglio del sindacato” per le vittime dell’incidente alle pendici dell’Etna, dove un Canadair è precipitato ed esploso dopo avere scaricato acqua su un incendio boschivo. “Un’altra tragedia sul lavoro – dice Mannino – che lascia sgomenti. Alle famiglie delle vittime la nostra vicinanza e il nostro cordoglio”.

