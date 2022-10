Beautiful, Finn discute con Sheila e lei sviene: anticipazioni 31 ottobre – 5 novembre

ROMA – Steffy ha trovato Sheila in casa sua con il piccolo Hayce in braccio ed è andata su tutte le furie. Cosa succederà nelle puntate di ‘Beautiful’ che andranno in onda la prossima settimana?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE

Steffy è delusa da Finn che ha tradito le sue aspettative, permettendo a sua madre di incontrare il piccolo Hayce. È terrorizzata dal pensiero che Sheila possa rapire suo figlio per una vendetta finale alla famiglia Forrester. Ne parla con Ridge che cerca di tranquillizzarla. Intanto Finn si sfoga con Paris. In ufficio, Carter chiede a Quinn come sia andato il ritorno a casa Forrester. Anche suo figlio Wyatt vuole saperlo e parlando con la madre la prega di non rovinare tutto. Finn è molto amareggiato per la situazione difficile con Steffy, e Paris cerca di sostenerlo e di aiutarlo con i suoi consigli. Il medico chiede quindi scusa alla moglie per l’errore commesso e le promette che non ricapiterà mai più. I timori di Steffy però restano, tanto che decide di rimandare la consegna in tribunale dei documenti che ufficializzeranno il matrimonio con Finn. L’uomo, rimasto solo in casa, sente bussare alla porta e resta scioccato vedendo di nuovo la madre sull’uscio. Le intima di andare via e in quel momento Sheila sviene.

Intanto Quinn confida a Shauna che suo marito soffre di problemi di disfunzione erettile. L’amica le chiede se è pronta a rinunciare alla sua vita sessuale, mentre Eric ascolta la conversazione sull’uscio. Quinn dichiara di essere disponibile a mettere da parte quello aspetto della vita di coppia se servirà a salvare il suo matrimonio.

