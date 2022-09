Rimini dedica due rotonde a Pasolini e Gassman

RIMINI – Nuove intitolazioni in odor di cinema, ma non solo, per rotonde e aree verdi di Rimini. In particolare la commissione consultiva Toponomastica, riunitasi lo scorso 20 settembre, ha dato il via libera a quattro nuove intitolazioni. Allo scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, al quale il Comune dedica anche una mostra al Palazzo del Fulgor per celebrare il 100esimo anniversario della sua nascita, sarà intitolata la rotatoria fra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa.

Celebrati anche l’attrice Clara Calamai e due prototipografi del 1500

Mentre quella tra via Anna Magnani e via John Lennon, nelle vicinanze del parco Alberto Sordi, al mattatore del cinema italiano Vittorio Gassman. Ancora, la rotatoria tra via Popilia e Rino Beltramini a Viserba a Clara Calamai, nota attrice sepolta a Rimini, a cui pure è stata dedicata un’esposizione, oltre che una stele nel cimitero.

Infine l’area verde che si trova tra via Giovanni Battista Casti e via Michele Moretti verrà intitolata parco Pietro Cafa e Girolamo Soncino, prototipografi del XVI secolo. Pietro Cafa fu lo stampatore che impresse a Rimini il primo libro a stampa coi caratteri mobili di Giovanni Gutenberg. Girolamo Soncino, considerato il più grande stampatore ebreo di tutti i tempi, ha invece onorato la città con una ventina di titoli in ebraico, in latino e in volgare, dal 1520 al 1527.

L’assessore: “Tassello importante per tenere viva la memoria”

Le proposte passano ora al vaglio della commissione e della giunta. Rimini, commenta l’assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni, “investe sempre di più sulla cultura e lo fa anche attraverso la toponomastica, un tassello importante per tenere viva la memoria di alcuni importanti personaggi che ci hanno lasciato e per far sì che il loro ricordo, così come la loro eredità intellettuale, non cessi di stimolarci e di costituire una fonte di insegnamento”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it