Scontri nel Caucaso, l’Italia chiede di cessare le violenze tra Armenia e Azerbaigian

ROMA – “Esprimiamo preoccupazione per le notizie di gravi scontri lungo la linea di contatto fra le forze armate azere ed armene. L’Italia chiede alle parti l’immediata cessazione delle violenze e l’avvio di ogni sforzo, in particolare sotto gli auspici dell’OSCE, per prevenire i rischi di ulteriore escalation”. Cosi’ una nota della Farnesina.

PAPA: PREGO PER LA PACE NEL CAUCASO, SERVE NEGOZIATO NON LE ARMI

“Sono giunte preoccupanti notizie di scontri nell’area del Caucaso. Prego per la pace nel Caucaso e chiedo alle parti in conflitto di compiere gesti concreti di buona volontà e di fratellanza, che possano portare a risolvere i problemi non con l’uso della forza e delle armi, ma per mezzo del dialogo e del negoziato. Preghiamo insieme, in silenzio, per la pace nel Caucaso”. Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus in Piazza San Pietro.