Incendi, per domani allerta nel centro della Sardegna e a Cagliari

CAGLIARI – In Sardegna sarà ancora “alto” il pericolo di incendi per la giornata di domani. Un nuovo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale colora di arancione il territorio di Cagliari e le zone centrali dell’isola, specificando come le condizioni siano tali che, “ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, potrebbe raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

L’avviso diffuso oggi viene all’indomani di una giornata difficile per l’isola sul fronte incendi: sono stati 32 i roghi totali segnalati ieri, per nove di questi è stato necessario intervenire con i mezzi aerei del servizio aereo antincendio del Corpo Forestale regionale e con quattro mezzi aerei del Concorso aereo nazionale.

