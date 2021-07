R.D. Congo, le opportunità nel settore agricolo: giovedì incontro a Roma alla ‘Dire’

ROMA – Opportunità di investimento nel settore primario della Repubblica democratica del Congo saranno al centro giovedì di un incontro a Roma con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura Désire Nzinga Bilihanzi e dell’ambasciatore in Italia Fidèle Khakessa Sambassi. L’appuntamento è alle 11 nella redazione dell’agenzia di stampa Dire, in corso Italia 38/A. A organizzare l’incontro Italia Africa Business Week, con il suo presidente Cleophas Dioma, insieme con la rappresentanza diplomatica di Kinshasa.

L’incontro, con conferenza stampa in francese e traduzione in italiano, è intitolato ‘Opportunità di business e di investimento nel settore agricolo in Repubblica democratica del Congo’.

La prospettiva è favorire la cooperazione industriale ed economica. “Il potenziale agricolo della Repubblica democratica del Congo è unanimemente riconosciuto come considerevole” si legge in una nota di presentazione. “Il Paese disporrebbe di una superficie coltivabile stimata in circa 75 milioni di ettari, di cui meno di 10 milioni di ettari coltivati; questa disponibilità di terra e le enormi risorse idriche grazie al bacino idrografico del fiume Congo permettono di mantenere la speranza di una migliore autosufficienza alimentare sollecitata con insistenza dai congolesi“.

Gli organizzatori dell’incontro sottolineano allo stesso tempo rischi e opportunità. “La Repubblica democratica del Congo è preda particolarmente ambita per l’accaparramento della terra, soprattutto perché il suo sottosuolo contiene importanti risorse minerarie” si legge nella nota. “In questo contesto e da lungo tempo, il settore agricolo nazionale è considerato come una prospettiva di sviluppo interessante, in grado di contribuire al decollo economico del Paese”.

L’incontro è propedeutico all’organizzazione della prossima edizione di Italia Africa Business Week, forum che si terrà a ottobre con la collaborazione e il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Per partecipare all’incontro di giovedì, gratuito, è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected] Per informazioni si può far riferimento all’indirizzo [email protected]