‘Women supporting women’: dagli Usa la challenge che celebra l’universo femminile

ROMA – Nell’era delle challenge sui social si è fatta strada un’altra ‘sfida’ virtuale. Questa volta non con cibo, fitness, balli (#Jerusalema), secchi con ghiaccio (#IceBucketChallenge) o tappi di bottiglia (#WaterBottleFlipChallenge) ma con scatti, in bianco e nero, di donne: ad accompagnarli l’hashtag #womensupportingwomen, che finora ha collezionato 6,3 milioni di post nel mondo.

Le sportive italiane Federica Pellegrini (nuotatrice) e Sofia Goggia (sciatrice) e le attrici Eva Longoria, Kerry Washington, Zoe Saldana, Brianna Brown Keen e Jennifer Love Hewitt sono solo alcuni dei celebri volti femminili che hanno accettato la sfida social, in cui le donne si celebrano e si sostengono a vicenda. Come nel caso di Vanessa, la vedova del campione della Nba Kobe Bryant, scomparso lo scorso 26 gennaio. Una challenge, necessaria oggi più che mai, che nasce con l’obiettivo di diffondere positività online in un periodo storico in cui spesso viene a mancare la solidarietà nell’universo femminile.