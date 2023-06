La sindaca di Latina scrive a Tiziano Ferro: “Orgogliosi di te. Vieni a fare un concerto qui”

ROMA – Ha girato il mondo, ma il suo cuore resta sempre a Latina. Tiziano Ferro ricorda ad ogni occasione, compreso durante gli ultimi live all’Olimpico di Roma, le sue origini. Oggi la città lo invita ufficialmente ad andare a suonare dove è nato 43 anni fa. È la sindaca di Latina a formalizzare l’invito e lo fa con una lettera pubblicata sul sito del Comune.

“Carissimo Tiziano Ferro- si legge- le rivolgo il mio ringraziamento, interpretando anche il sentire comune dei nostri concittadini, per la meravigliosa dichiarazione d’amore che ha rivolto a Latina. Il concerto all’Olimpico ci ha onorato tutti. È bastata la scritta ‘Latina’ sulla felpa e la canzone ‘Ti voglio bene’ per rinnovare, con grande commozione, quell’affetto reciproco verso la nostra città che ci accomuna”.

E la sindaca non ha dubbi: “Siamo orgogliosi di averla come concittadino, siamo orgogliosi di sapere che un grande artista come lei, famoso in tutto il mondo, non perda occasione per rilanciare il nome della città che le ha dato i natali. Non è un dettaglio da poco. È un grandissimo gesto d’amore che va valorizzato”.

E conclude: “Colgo l’occasione per invitarla in Comune quanto prima. Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso, ne sono certa, dalla maggior parte dei nostri concittadini oltre che da milioni di persone in tutto il mondo. Per questa ragione, vorrei verificare se ci fosse la possibilità, nel prossimo futuro, per inserire Latina tra le tappe dei suoi concerti”.