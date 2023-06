Laura Pausini tra il pubblico al concerto dei Coldplay: il regalo alla figlia Paola fan scatenata a San Siro

Foto da Instagram di Laura Pausini

ROMA – In questi giorni, tantissimi fan stanno riempiendo lo stadio San Siro di Milano per assistere ai concerti dei Coldplay, nel capoluogo lombardo fino a giovedì. Tra questi tanti vip, sul palco – come ieri sera lo è stato Zucchero – ma anche tra gli spalti. A cantare a squarciagola i brani del gruppo c’erano anche Laura Pausini, il marito Paolo e la loro bambina. Paola è una grandissima fan, come ha spiegato la stessa artista su Instagram.

“’Quale musica ti piace di più Paola?’ ‘I miei preferiti sono i #Coldplay mamma’. Ogni sera prima di dormire in casa nostra suona ‘Coloratura’ e si entra in un mondo magico prima di addormentarci. Questa sera abbiamo portato Paola al loro concerto a San Siro e abbiamo vissuto la magia dal vivo. Indimenticabile“, ha scritto la cantante.

Nel post i video della bimba che canta felice i pezzi della band, con buona pace di mamma e papà.