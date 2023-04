Di Maio inviato nel Golfo, via libera dal Comitato politico e sicurezza Ue

ROMA – Primo passo per Luigi Di Maio lungo la strada che potrebbe portarlo a diventare il rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo. Il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue (Cops), composto dai 27 rappresentanti degli Stati membri presso il Cops, ha infatti ratificato la sua nomina. A proporre il nome di Di Maio l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. Ora la palla passo al Consiglio Ue: se ratificherà la nomina, Luigi Di Maio entrerà in carica come inviato Ue nel Golfo dal primo giugno.

LEGGI ANCHE: Di Maio inviato speciale nel Golfo Persico? Sui social è pioggia di meme

LEGA: SCELTA DI MAIO GRAVE MANCANZA RISPETTO VERSO ITALIA

“L’ipotesi di Luigi Di Maio rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo continua a rappresentare una grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani, che ne hanno bocciato sonoramente l’operato, verso il governo italiano che non lo sostiene e verso i tanti bravi diplomatici italiani che avrebbero avuto le carte in regola per ambire al ruolo”. Così fonti della Lega.

CALENDA: CON LUI INVIATO UE VEDO MEDIO ORIENTE MESSO MALE

La nomina di Luigi Di Maio a inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico? “Io non lo avrei scelto, non ho una grande opinione di Luigi Di Maio. Dopodiché non mi straccio le vesti. Quel ruolo ce lo aveva Tony Blair. Certo, se passiamo a Di Maio il Medio Oriente lo vedo messo male, ma non farò una battaglia su quello che sceglie Borrel”, commenta il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria che tira”.

DE LUCA: SU DI MAIO NESSUN MOTIVO PER FARE POLEMICA

“Guardate se c’è uno che può parlare senza sospetto di Di Maio è De Luca. Io penso che dovremmo non perdere mai il senso umano della lotta politica. In questo momento per me Luigi Di Maio è un cittadino italiano a cui viene destinata una responsabilità dall’Europa. Per me basta questo, non ho nulla da dire. È un cittadino italiano che viene investito di una responsabilità significativa, non trovo nessun motivo per fare polemica, nessuno”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di un evento a palazzo Santa Lucia rispondendo sull’indicazione di Di Maio da parte del Comitato politico e di sicurezza dell’Ue (Cops) a rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo persico.