Sfida tra auto storiche sui tornanti della Bologna-San Luca

BOLOGNA-Tornano i ruggenti anni ’60 sulle strade di Bologna. Domenica si corre la 16esima edizione della gara di velocità in salita per auto d’epoca con traguardo a San Luca. Partenza sotto l’arco del Meloncello e poi, a tutta velocità, lungo i due chilometri di tornanti che portano in vetta al colle della Guardia. La 16esima edizione della gara vuole essere anche un omaggio al luogo che ospita la manifestazione, dato che proprio nel 2021 i portici di Bologna sono diventati parte del patrimonio Unesco.

SEI TORNANTI E IL TERRIBILE STRAPPO DELLE ORFANELLE

La competizione più corta d’Europa si presenta unica anche per le caratteristiche del percorso: una pendenza del 20% e sei tornanti tra cui la famigerata staccata delle Orfanelle che rendono la salita impegnativa dal punto di vista tecnico. Sul percorso sfrecceranno la Ferrari Dino 206 e la Mercury Lotus rispettivamente degli austriaci Hegon Hofer e Harald Mossler, la Bmw M3 di Salvatore Asta, la De Tomaso Pantera di Giuliano Palmieri, le Porsche Carrera di Vittorio Mandelli, Filippo Caliceti, Brando Motti e l’Alfa Romeo 1900 SS Touring del Patron Francesco Amante.

AUTO IN PARATA SUL COLLE DELLA GUARDIA

In parata la Ferrari 296 GTP di Stefano Gazziero e la rara Lancia Flavia Zagato Sport del 1963 guidata da Palmieri Giovanni. Sabato pomeriggio dalle 13.30 il programma prevede le tre salite di prova, domenica si svolgerà la gara vera e propria con tre salite, precedute dalla Parata. Al termine della gara la premiazione nella Basilica di San Luca con il rettore don Remo Resca.

