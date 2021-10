Frosinone, tabaccaio spara ai ladri e ne uccide uno. Caccia ai complici

ROMA – È un 34enne di origine rumena l’uomo ucciso ieri sera a Santopadre, in provincia di Frosinone, con un colpo di fucile da un tabaccaio che rientrando in casa ha scoperto tre uomini nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la banda ha tentato la fuga attraverso il giardino, mentre l’uomo ha deciso di prendere il fucile da caccia, regolarmente detenuto. Dopo essere uscito anche lui nel giardino ha prima urlato e poi ha sparato un colpo nella direzione dei fuggitivi colpendo il 34enne. Il tabaccaio, interrogato fino a tarda notte dai Carabinieri, è indagato per omicidio.



Intanto vanno avanti le ricerche dei complici che si sono dileguati non appena scoperti raggiungendo un’auto di colore chiaro. Li cercano Carabinieri e Polizia. Non è escluso che si tratti della banda che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi a Sora e nel comprensorio alimentando tensione e preoccupazione fra i cittadini.