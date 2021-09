Salvini sfida Meloni: “Il leader di centrodestra? Lo decideranno gli elettori”

ROMA – Il centrodestra non ha un leader? “Lasciamolo decidere ai cittadini. Un conto è quello che scrivono i giornali e un conto è la vita vera, non vedo l’ora che arrivi domenica prossima. Il mio avversario è a sinistra, se il centrodestra cresce son contento. Alle politiche son convinto che il centrodestra stravince e la Lega sarà il traino, però mancano ancora alcuni mesi”. Così Matteo Salvini, in visita a Porta Portese, risponde a Giorgia Meloni, che in tour in Lombardia nei giorni scorsi ha sottolineato l’assenza di un capo dello schieramento, ora che i partiti del centrodestra hanno posizioni diverse tra loro.