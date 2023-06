Tg Sanità, edizione del 26 giugno 2023

INCONTRO SCHILLACI-SINDACATI. AL VIA TAVOLI SU SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA E LISTE ATTESA

“Abbiamo avviato un tavolo permanente di consultazione e di confronto con le più importanti sigle sindacali e vogliamo continuare in questo confronto con loro. È importante ribadire che non abbiamo nessun interesse a definanziare la sanità pubblica, che abbiamo trovato ingolfata con tanti problemi”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine dell’incontro a Roma con i sindacati confederali nella sede dell’Eur del dicastero della Salute. A luglio partiranno anche i tavoli sul contratto per la sanità pubblica, per il settore privato e sulle liste attesa. “Vogliamo investire sul capitale umano e dare ai cittadini una sanità migliore- ha proseguito Schillaci- per fare questo oltre ad avere più risorse è necessario ristrutturare il sistema che abbiamo trovato e incentivare gli operatori”. Inoltre, secondo il ministro, occorre superare il “grave problema delle liste d’attesa; siamo pronti per questa sfida- ha detto- che comprende anche la medicina territoriale”. Nell’attesa di trasformare gli impegni in realtà, il mondo della sanità è comunque sceso in piazza a Roma per una manifestazione a difesa del servizio pubblico.

LEUCEMIE. AIL: INVESTITI 20 MLN IN RICERCA E ASSISTENZA A PAZIENTI E CAREGIVER

Oltre 20 milioni di euro investiti in ricerca e assistenza a pazienti e caregiver. Più di 5 milioni utilizzati per finanziare 114 studi in ltalia e 3,4 milioni per contribuire alle spese di funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali. Sono i numeri dell’impegno di Ail, presentati la settimana scorsa a Roma, presso l’istituto Luigi Sturzo, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, che ricorre ogni anno il 21 giugno. “Oggi sono circa 500mila le persone che convivono con un tumore del sangue e sono 30mila le nuove diagnosi- hanno intanto fatto sapere gli esperti- grazie alla ricerca i pazienti hanno maggiori probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia mantenendo una buona qualità di vita”. Nel corso dell’evento sono stati quindi presentati cinque progetti di ricerca indipendente finanziati a società scientifiche ed enti che operano in ambito ematologico.

TUMORE DEL FEGATO. IN EMILIA ROMAGNA NUOVE TERAPIE E ONCOLOGIA VICINO CASA

Centri di eccellenza vicini a casa dei pazienti e team multidisciplinari di professionisti per migliorare la presa in carico e le cure delle persone affette da tumore del fegato. Così la sanità dell’Emilia-Romagna si riorganizza seguendo le nuove linee guida sull’epatocarcinoma (Hcc) approvate da 10 società scientifiche, in collaborazione con le associazioni dei pazienti. Per fare il punto della situazione, Bologna ha ospitato la settimana scorsa la quarta tappa del ‘roadshow’ ‘Uniti e vicini ai pazienti con epatocarcinoma’, promosso da Roche con il patrocinio di EpaC onlus. Il rumore del fegato, intanto, è uno dei tumori più aggressivi e una delle prime cause di morti oncologiche nel mondo. In Italia si stimano circa 12mila nuove diagnosi all’anno, con una sopravvivenza a cinque anni del 22%. In Emilia-Romagna si parla di 800 nuove diagnosi all’anno e di 600 decessi. Oltre il 70% dei tumori primitivi del fegato è riconducibile a fattori di rischio come epatite o malattie metaboliche.

EPATITE C. IN PUGLIA OLTRE 1 MLN PERSONE SARÀ SOTTOPOSTO A SCREENING

“Il Piano operativo predisposto dalla Puglia prevede sia le attività di screening sia l’attivazione di un Pdta per l’eradicazione dell’Hcv e intende porsi come strumento strutturale di prevenzione costante anche dopo il termine della sperimentazione. La popolazione che sarà coinvolta nei test sarà di oltre 1 milione di soggetti”. A farlo sapere l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese, in un messaggio inviato in occasione del corso di formazione Ecm dal titolo ‘Diagnosi e trattamento dell’epatite C nel paziente con disturbi da addiction. Il valore del network locale sul territorio di Lecce‘. L’evento rientra nell’ambito di ‘Hand’, il progetto promosso dal provider Letscom E3, con il contributo incondizionato di AbbVie, nato con l’obiettivo di anticipare la fase di screening dell’epatite C nella popolazione Pwid e in tutta l’utenza a rischio afferente ai Ser.D.

FISIOTERAPIA PER ANZIANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, A BOLOGNA CONVEGNO AIFI

Il ruolo chiave delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale per la fisioterapia nella persona anziana, per ottenere risultati sempre più rapidi ed evitare che alla patologia principale si sovrappongano danni secondari, grazie a interventi tempestivi di prevenzione per un invecchiamento sano e attivo. Ma anche l’esigenza di ricollocare la fisioterapia nei nuovi modelli di assistenza territoriale, per avvicinarsi ai bisogni di salute primaria delle persone che miri al superamento delle diseguaglianze e ad una migliore sostenibilità dei servizi sanitari. Sono stati i temi al centro del convegno organizzato dal Gis in Fisioterapia nell’Anziano e nell’Invecchiamento Attivo di Aifi, in collaborazione con la Sezione Territoriale Emilia Romagna di Aifi. L’evento si è svolto sabato scorso, 17 giugno, presso l’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

AL TECHNOGYM VILLAGE DI CESENA DUE GIORNATE DI SPORT E FISIOTERAPIA

E intanto al Technogym Village di Cesena è tornato in presenza l’appuntamento ‘Advances in Sport Rehabilitation’, nell’ambito del quale si è svolto anche un convegno sul tema sport e fisioterapia organizzato dal Gis Sport di Aifi. Tra gli argomenti affrontati, in particolare, il ‘Return to Sport’, tematica trasversale tra le figure del team che assiste l’atleta, che si è rispecchiata in una faculty di ampio respiro, presentando alla platea le più recenti evidenze scientifiche per aggiornare e migliorare sempre più l’expertise. “Questa due giorni- ha commentato il dottor Simone Cecchetto, presidente nazionale di Aifi- ha dimostrato ancora una volta il fondamentale contributo di competenze e conoscenze che la Fisioterapia mette a disposizione di tutto il mondo sportivo. Competenze e conoscenze specifiche che sono insostituibili e che possono migliorare la performances degli sportivi a tutti i livelli, dall’amatoriale all’atleta professionista”.