Paura per Iva Zanicchi: costretta a letto dopo una caduta dalle scale

ROMA – Si è presa un bello spavento, ma affronta tutto con il suo solito sorriso. Iva Zanicchi è caduta dalle scale e ora è costretta a letto, in attesa di accertamenti. L’artista ha perso l’equilibrio a casa. Era appena rientrata dopo la fine de Il Cantante Mascherato.

“Cari amici buongiorno, è un’immagine un po’ insolita scusate. Non vorrei spaventarvi, ma per farla breve domenica sera sono tornata da Roma avevo finito Il Cantante mascherato sono caduta dalle scale: una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato“, dice in un video pubblicato su Instagram in cui cerca di rassicurare i fan.

POSSIBILE RICOVERO PER L’ARTISTA

“Mi volevano portare in ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. Mi hanno messo a letto per tre o quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura”, continua. “Se posso rimanere a casa bene, se no andrò qualche giorno in ospedale. Ve lo volevo preannunciare”, fa sapere l’aquila di Ligonchio che chiude il video cantando “Penso positivo” di Jovanotti.

TANTI I MESSAGGI DI COLLEGHI E FAN

Il post è stato invaso da tantissimi messaggi di buona guarigione. E non solo dei fan. “Ma Iva!! Cosa mi combini?! Rimettiti presto, la tua stella”, scrive Simona Ventura. “Iva mannaggiaaaa!!!!! Dai che sei una roccia”, commenta Paola Barale.