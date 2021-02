De Luca: “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”

NAPOLI – “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Lo annuncia il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Le ragioni, spiega, “sono due: contrastare le varianti che hanno un’aggressività maggiore in generale ma in particolare sulla popolazione giovanile. E utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico”.