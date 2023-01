Lo sfogo di Danilo dei Nomadi: “Non invitarci a Sanremo mancanza di rispetto”

ROMA – Tre Festival di Sanremo con i Nomadi, ma con l’amaro in bocca per non essere ospite al prossimo, in programma dal 7 all’11 febbraio. Danilo Sacco, leader del gruppo, non ci sta e affida a Facebook la sua delusione. L’interprete di “Io vagabondo” e altri successi della musica italiana avrebbe gioito nel festeggiare i 60 anni del gruppo sul palco del Teatro Ariston ma così non sarà.

“Mi sarei aspettato un invito per i Nomadi, in virtù di 60 (SESSANTA) anni di storia, musica, lotta, rabbia e dolcezza. Loro non lo dicono per correttezza e classe, ma dato che posso, ripeto, lo dico io che di classe ormai ho smesso di ammantarmi”, scrive nel post che ha raccolto una pioggia di like, commenti e condivisioni.

“AVETE PERSO UN’OCCASIONE“

“Non invitare i Nomadi, Beppe (in primis) Daniele, Cico, Massimo, Yuri e Sergio per i loro sessant’anni dopo tutto quello che hanno costruito e dopo tutti i sogni che hanno fatto sognare per tre generazioni… Beh. È una grande mancanza di rispetto per gente che è cresciuta a pane e ferro per i palchi di mezzo mondo e non ha mai usato l’autotune. Avete perso una grande occasione“, si legge nel passaggio più duro.

“Posso anche non avere competenza tecnica in questo senso ed in definitiva, dopo quarant’anni di palco, ho bisogno di imparare ancora molto. Ma…Non invitare i Nomadi, ripeto, la trovo una grande mancanza di rispetto. Voi pensate quello che volete“, conclude. Chissà se Amadeus risponderà.