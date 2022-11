Giunta regionale sarda, Solinas revoca tutte le deleghe: rimpasto più vicino

CAGLIARI – Il presidente della giunta sarda, Christian Solinas, ha azzerato oggi l’attuale esecutivo. La comunicazione è arrivata in serata da Villa Devoto, in cui si spiega che il governatore ha revocato tutte le deleghe assessoriali, che restano momentaneamente in capo allo stesso presidente della Regione. Con questo passaggio, formale, si stringono i tempi del rimpasto, con la presentazione della nuova squadra attesa in questi giorni (tra domani e lunedì). Sulla tempistica, resta da verificare se Solinas abbia sciolto gli ultimi nodi che riguardano in particolare l’equilibrio di genere, con la necessità che nella giunta almeno quattro assessori siano donne. Non è quindi escluso che il governatore si prenda ancora qualche giorno per riflettere, rimandando tutto al dopo approvazione della “omnibus 2”, quindi mercoledì o giovedì prossimo.

