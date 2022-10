Nel discorso di Meloni anche la pioniera del ciclismo femminile Alfonsina Strada

ROMA – “Ringrazio le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Alfonsina che pedalava contro il vento del pregiudizio“. C’è anche Alfonsina Strada tra le grandi donne italiane citate da Giorgia Meloni nel suo primo discorso da Premier alla Camera. “Pensare alla responsabilità che ho davanti a tutte donne che hanno difficoltà ad affermare il loro talento o vedere apprezzato i loro sacrifici quotidiani”, ha detto Meloni rivolgendosi “a tutte le donne che hanno costruito le assi che mi consentono di salire e rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste. Come Cristina, Rosalie dei Mille, Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha Chiara”.

“Alfonsina” è appunto Alfonsa Rosa Maria Morini, coniugata Strada. Una pioniera del ciclismo femminile: prima donna a competere tra gli uomini, al Giro di Lombardia e al Giro d’Italia. Fu professionista dal 1907 al 1936. Dopo aver partecipato a due Giri di Lombardia, nel 1924 decise di iscriversi al Giro d’Italia: nella prima tappa, da Milano a Genova (300,3 Km), Alfonsina arrivò con 2 ore e 28 minuti di ritardo. Ma aveva aperto una breccia.

Ispirandosi alle sue imprese, negli anni cinquanta Giovanni D’Avanzi e Marcello Marchesi composero la canzone Bellezze in bicicletta, interpretata e resa celebre da Silvana Pampanini nell’omonimo film: “Ma dove vai bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor? Le gambe snelle tornite e belle m’hanno già messo la passione dentro al cuor!”.

FEDERCICLISMO: GRANDE ONORE LA CITAZIONE DI MELONI SU STRADA

“Ci fa un piacere enorme. Alfonsina Strada è stata davvero la pioniera per la nostra disciplina, per un ciclismo femminile che oggi sta dando grandi soddisfazioni proiettando l’Italia al top nel mondo. Per noi Strada è un’icona e il fatto che il primo ministro l’abbia citata nel suo discorso è un grande onore“. Con queste parole il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, commenta con l’agenzia Dire la scelta della premier Giorgia Meloni di inserire Strada tra le grandi donne citate durante il discorso per la fiducia alla Camera.

