Bonaccini avverte: “Un tetto al prezzo del gas serve eccome o l’autunno sarà caldissimo”

BOLOGNA – Di fronte al caro energia “bisogna fare di più in Europa. Ad esempio, a differenza di Giorgia Meloni e Carlo Calenda, io credo che un tetto al prezzo del gas servirebbe eccome. E sono convinto serva in futuro una sorta di recovery anche per l’energia come per il Covid, perché il rischio di scontro sociale è drammatico”. Lo afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nell’ultima puntata de ‘La corsa al voto’ su La7.

“QUELLO CHE HA FATO IL GOVERNO NON BASTA: SERVE DI PIÙ”

“Non basta il credito di imposta, per quanto sia una scelta che ho condiviso e applaudito, serve certamente pensare a qualche nuova misura”, continua Bonaccini: insomma, “quello che ha fatto il Governo è cosa buona e giusta ma non basta, serve di più, noi rischiamo di avere un autunno e un inverno ‘caldissimi’, con la contraddizione incredibile per cui di solito si mettono in cassa integrazione i lavoratori o si fermano le imprese quando manca la richiesta di produzione, mentre il problema adesso è che gran parte delle imprese hanno più richiesta ma devono fermare o rallentare le macchine e il lavoro perché i costi del gas sono drammatici, così come per le famiglie o gli enti locali. Solo la mia Regione pagherà 120 milioni in più dell’anno scorso per la sanità pubblica”.

IL CASO DELLA CERAMICA EMILIANO-ROMAGNOLA

Quella in corso è “una crisi drammatica”, aggiunge il governatore, facendo questo esempio: “La ceramica italiana è la prima nel mondo e il 90% si produce in Emilia-Romagna, è di altissima qualità” e gli imprenditori del settore “hanno richieste come non ne hanno mai avute, esporterebbero sempre di più ma il problema è che i costi dell’energia in quel settore sono quasi più alti o vanno vicini al costo del lavoro“. Tema che si vive “in tutti i settori manufatturieri”, avverte Bonaccini.

