Giffoni Film Festival, Francesco Arca: “Vorrei interpretare un personaggio storico”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – Francesco Arca, dopo il grande successo della serie Rai ‘Resta con me’ in cui ha regalato al pubblico una delle sue migliori performance, ha incontrato i ragazzi e le ragazze della 53esima edizione del Giffoni Film Festival. “È da 9 anni che non vengo a Giffoni, ci vorrebbe un viaggio qui ogni anno, mi aspetta un’ondata di amore anomala”. A proposito della tematica di quest’anno, l’attore ha dichiarato che per lui è indispensabile “l’amore dei miei figli e poter essere un loro punto di riferimento è per me essenziale”. In ‘Resta con me’ ha lavorato con un talentuoso attore, Mario Di Leva che, nonostante abbia poco più o poco meno l’età dei giffoner, ha dato prova del suo carisma e talento: “Mario è un essere umano incredibile con il quale ho creato un rapporto speciale fatto di scambi generosi. I ragazzi hanno questo grande pregio, ovvero metterti subito in contatto con le tue emozioni e, quindi, con la sincerità. È stato un viatico fortissimo”. Della serie in cui recita accanto a Di Leva e Laura Adriani ha aggiunto: “Napoli – un set a cielo aperto – mi ha dato moltissimo, è una città magica ed io ho un rapporto molto stretto con tutta la Campania”. Inoltre, Arca sarà tra i protagonisti del docufilm ‘Materia Viva’ (in onda su Rai3 il prossimo 31 agosto), che porta avanti l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di cambiare le proprie abitudini quotidiane per la transazione ecologica, necessaria per il nostro Paese. “Mi sono posto il problema in qualità di uomo, accorgendomi di fare davvero poco per l’ambiente. E quindi prima che la mano sul copione, ho messo una mano sulla coscienza per migliorare la qualità della mia vita, a partire dal rispetto che devo ai miei figli e alle future generazioni. La sostenibilità parte dai piccoli gesti che a loro volta partono da noi”. Al cinema Arca ha conquistato il pubblico in diversi film, primo fra tutti ‘Allacciate le cinture’ di Ferzan Ozpetek, e prossimamente sarà protagonista insieme a Denise Tantucci di ‘Hotspot – Amore senza rete’ di Giulio Manfredonia. La nuova commedia romantica – di cui sono termine le riprese da poco – non si può ancora dire molto, ma ha anticipato: “Tina e Pietro sono due personaggi dei nostri tempi che vi terranno incollati alla loro vicenda ad alta quota. Quindi, allacciate le cinture che fra poco si parte”, ha detto Arca facendo un riferimento al film di Ozpetek, regista che gli ha regalato “tutto quanto si possa appuntare sul cuore”. Sui prossimi progetti non può anticipare molto. Ma il suo ruolo dei sogni è “interpretare un personaggio storico”, ha svelato l’attore.

