Tg Musica, edizione del 25 maggio 2021

EUROVISION, DAMIANO DEI MÅNESKIN NEGATIVO AL TEST ANTIDROGA

Il caso cocaina all’Eurovision può dirsi definitivamente archiviato. È risultato negativo il test antidroga effettuato da Damiano David dei Måneskin. A riferirlo è l’Unione europea di radioffusione, l’Ebu, in un comunicato ufficiale. Le indagini condotte e la revisione dei filmati hanno confermato “che nessuna droga è stata assunta nella Green Room”, al contrario di quanto affermavano le accuse lanciate dalla stampa francese a poche ore dalla vittoria del gruppo nostrano. “Consideriamo la questione chiusa”, dicono ora gli organizzatori della kermesse, allontanando lo spettro di una possibile squalifica. Ad essere incriminato un video in cui Damiano, chinato su un tavolino, sembrava sniffare delle sostanze. Ora gli occhi tornano sulla musica e l’appuntamento con la nuova edizione dell’Eurovision è fissato per il 2022 quando il contest tornerà nel nostro paese dopo 31 anni.

BAGLIONI IN STREAMING CON LA SUA OPERA CONCERTO

La musica di Claudio Baglioni diventa un’opera concerto da gustare e assaporare comodamente a casa. Il cantautore, che lo scorso 16 maggio ha compiuto 70 anni, arriva in streaming con ‘In questa storia che è la mia’, il film in musica adattamento del suo ultimo album. Una storia di 90 minuti che racconta il fortunato disco di Baglioni in maniera corale. Tra gli ospiti della pellicola una squadra di 188 artisti tra i quali figurano Pierfrancesco Favino, Eleonora Abbagnato e il figlio dell’interprete di ‘Avrai’ Giovanni, oggi chitarrista. Lo spettacolo sarà visibile dalle 21 del 2 giugno sulla piattaforma ItsArt. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

CRISTIANO GODANO IN TOUR CON IL SUO PRIMO ALBUM DA SOLISTA

Cristiano Godano porta per la prima volta in tour il suo album da solista, ‘Mi ero perso il cuore’. L’ex frontman dei Marlene Kuntz lo suonerà in un set più confidenziale del solito vista la natura dei brani che compongono il lavoro. “Saremo in due- spiega il cantautore- e sarà un concerto a tutti gli effetti: intimo, intenso, denso”. Il primo appuntamento è fissato per il 19 giugno allo spazio polaresco di Bergamo. Poi in calendario, tra le date, il Festival delle Basse di Montagne e i live all’Hiroshima Sound Garden di Torino, al Mercato Nuovo di Taranto, all’Officina Giovani di Prato e all’Anfiteatro del Venda di Padova. La lista di tutte le date è disponibile sui canali social di Godano.

SHADE ANNUNCIA IL SUO NUOVO SINGOLO, ‘IN UN’ORA’

Si intitola ‘In un’ora’ il nuovo singolo di Shade. Il rapper apre un nuovo capitolo della sua musica anticipando il disco di prossima uscita. L’annuncio del brano è arrivato con un freestyle registrato per l’occasione dal 33enne di Torino e pubblicato su YouTube. ‘In un’ora’ farà da colonna sonora a Love Island Italia, il dating show di Discovery+ in arrivo sulla piattaforma il 7 giugno con la conduzione di Giulia De Lellis. Il programma seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiornerà in una villa a Gran Canaria con lo scopo di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d’oro. Il singolo di Shade, invece, arriva in digitale il primo giugno.