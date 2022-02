Cinque cardellini a rischio estinzione sequestrati al porto di Palermo

PALERMO – Cinque cardellini della specie protetta ‘Carduelis Carduelis’, della famiglia dei ‘Fringillidi’, sono stati scoperti e sequestrati al porto di Palermo. In azione i finanzieri del Primo nucleo operativo metropolitano, in collaborazione con i funzionari dell’ufficio delle Dogane, che hanno controllato un cittadino tunisino residente nel Catanese in procinto di imbarcarsi sulla nave in partenza per Tunisi.



Nel corso dell’ispezione i funzionari Adm e la Squadra Cites (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) delle fiamme gialle, specializzata nei controlli a tutela della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione, hanno trovato i cinque esemplari all’interno di due gabbie metalliche, privi di anelli identificativi e senza idonea documentazione.



Questa specie risulta a rischio estinzione ed è quindi sottoposta a un programma di tutela ad hoc, sancito dalla Convenzione di Berna del 1979. Il responsabile è stato segnalato all’assessorato regionale dell’Agricoltura per violazione della norma nazionale che disciplina la materia, mentre i cardellini sono stati affidati dai finanzieri al Centro regionale recupero fauna selvatica di Corleone, all’interno della Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, in provincia di Palermo.