Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 25 gennaio 2023

DAL GIAPPONE LE ‘BICI VOLANTI’ ISPIRATE A STAR WARS

È stata consegnata la prima unità dell’hoverbike Xturismo sviluppata dalla startup con sede a Tokyo A.L.I. Technologies. Un veivolo dotato di sei eliche e capace di volare a tre metri di altezza a una velocità fino a 100 chilometri/orari. La sua prima apparizione è stata nel marzo 2022, quando l’allenatore della squadra di baseball giapponese Hokkaido Nippon-Ham Fighters ha effettuato con successo il primo volo di fronte a pubblico e media. L’hoverbike al momento è destinato alle operazioni di soccorso e di trasporto di rifornimenti nelle aree colpite da disastri naturali o difficilmente raggiungibili. Ci sono ancora ostacoli di natura legale e logistica per la commercializzazione e al libero uso del mezzo.

VALL-E, L’IA DI MICROSOFT CHE IMITA LA VOCE UMANA

L’intelligenza artificiale fa un altro passo in avanti grazie a Vall-E, la nuova creatura Microsoft in grado di riprodurre la voce umana, con tanto di cadenza e intonazione. Per imitare una voce umana il software avrebbe bisogno di soli tre secondi di audio parlato. Gli sviluppatori, per perfezionare il sistema, hanno utilizzato oltre 60mila ore di registrazioni, in inglese, estrapolate da circa 7mila fonti. Sul sito dedicato è già possibile ascoltare alcuni vocali di Vall-E e rendersi conto che la tecnologia supera di gran lunga i sistemi di sintesi vocale che riproducono un testo scritto. E già ci si interroga sulla possibilità che possa essere utilizzato con scopi diversi, come ad esempio la creazione dei deep fake.

SI SPENDE MENO PER GLI SMARTPHONE, MA CI SI PASSA PIÙ TEMPO

Si spende meno per gli smartphone rispetto al passato ma ci si passa sempre più tempo. E’ quanto emerge dal rapporto State of mobile 2023 diffuso da data.ai. Secondo lo studio, l’anno scorso la spesa globale dei consumatori è calata del 2% rispetto all’anno precedente ad eccezione di alcuni paesi come Taiwan, Hong Kong e Brasile. I download di app hanno fatto invece un balzo dell’11% e cresce anche il tempo di utilizzo quotidiano del dispositivo mobile: per i telefoni con sistema operativo Android, la media del tempo passato davanti al display ha superato le cinque ore, con la maggiore crescita registrata in Arabia Saudita, Australia e Singapore. Il 50% del tempo è dedicato al gaming, quasi il 20% ai social media e alla messaggistica; il 17% del tempo ai video brevi, soprattutto via TikTok, e infine il 22,7% al video sharing.

OPEN FIBER TESTA CON SUCCESSO TECNOLOGIA 50G-PON

Open Fiber ha testato il servizio di accesso broadband 50G-Pon, con cui è possibile raggiungere una velocità sulla rete di accesso fino a 50Gbps (giga per secondo). La tecnologia rappresenta una nuova frontiera che aprirà una serie di nuovi scenari di servizio e sarà determinante per le reti mobili 5G: le connessioni a banda ultra larga in fibra ottica consentiranno di realizzare la convergenza fisso mobile diventando un importante abilitatore per nuove applicazioni che viaggeranno sulla rete 5G, dalla domotica alla guida assistita, dal Metaverso all’Ia.