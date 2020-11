Covid, Marcucci (Pd) contro Conte: “Sullo sci demagogia deprimente, sono posti di lavoro”

ROMA – “Leggo un atteggiamento prevenuto ed ideologico sulla questione dello sci. E’ un atteggiamento che io trovo sbagliato perché stiamo parlando dell’economia di molti centri e paesi di montagna, migliaia e migliaia di posti di lavoro, anche stagionali, di attività commerciali, che proprio durante il periodo natalizio, incassano la parte più rilevante del loro fatturato”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.



“Ed allora niente leggerezza, per favore- sottolinea- ma analisi concreta e diretta dei fattori di sicurezza, che possono essere garantiti dalle Regioni. Questo deve essere l’unico metro possibile per decidere, non un generico ‘chi se ne frega’ dello sci. Quando si parla di sci, si parla di posti di lavoro, che meritano ovunque la stessa attenzione e non certo l’epiteto di ‘deprimente demagogia’”, conclude Marcucci.