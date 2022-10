Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: “Sì alla sperimentazione del nuovo nucleare”

ROMA – Come governo “guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati, guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo“. Lo dice Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano.

Per l’esponente di Forza Italia, la sperimentazione del nucleare di nuova generazione “deve essere attuata in pieno” per rispondere alle sfide della crisi energetica. “La posizione del Governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra vari Paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia”, osserva il ministro.

