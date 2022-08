Facebook impazzito, gli utenti: “In home post di sconosciuti che scrivono su pagine dei vip”

ROMA – Problemi per Facebook. Dalle 8.30 di questa mattina moltissimi utenti stanno segnalando stranezze sul social network di Mark Zuckerberg, tanto che #facebookdown è diventato in breve trending topic su Twitter.

“Ma Facebook è stato hackerato? Mi escono solo post di persone random che mandano meme random a celebrità random”, scrive un utente. “Scusate, ma #facebookdown o sbaglio? Mi ritrovo la timeline piena di post di gente che scrive su pagine degli altri. Mai successo. Sarà un bug? Tipo cose così”, segnala una una ragazza.

Oltre alle segnalazioni, su Twitter è pioggia di meme. Tra questi molti hanno come protagonista Mark Zuckerberg in crisi di fronte a ciò che sta succedendo.

