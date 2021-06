Miami, crolla palazzina di 12 piani: almeno un morto e nove feriti

MILANO – Più di 80 vigili del fuoco sono al lavoro per scavare tra le macerie di un edificio crollato questa notte nella contea di Miami-Dade, in Florida. L’edificio, un condominio residenziale di dodici piani, si trova al numero 8777 di Collins Avenue a Surfside, Florida.

Al momento le informazioni ufficiali diffuse dai soccorritori parlano di una vittima e almeno nove feriti estratti dalle macerie, ma una fonte dei vigili del fuoco citata dal Miami Herald parla di “numerose vittime”. Stando quanto ricostruito dai media americani, infatti, all’interno dell’edificio si potrebbero trovare fino a 50 persone.

#RightNow Firefighters using ladder truck to rescue people from partially collapsed building @nbc6 pic.twitter.com/UmQf4h1On0

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X