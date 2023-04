Marco Mengoni canta gli U2 e conquista il pubblico della tv tedesca

ROMA – A tre settimane dalla finalissima di Eurovision 2023, Marco Mengoni fa impazzire il pubblico tedesco. Il cantautore è stato ospite del programma “Die Giovanni Zarrella Show”, in onda nella tv pubblica Zdf.

Sul palco ha regalato la prima esibizione europea di “Due vite”, il brano vincitore del 73esimo Festival di Sanremo che sta scalando anche le classifiche fuori dai confini italiani. Come riporta lo stesso Marco su Twitter, “Due Vite su iTunes è alla #2 in Estonia, #6 in Norvegia, #8 in Svizzera, top20 in Germania, nella Viral50 su Spotify Norvegia, in 128 chart internazionali su Shazam e con 99.5k post su TikTok”.

In programma dal 9 al 13 maggio, l’Eurovision vedrà Marco portare a Liverpool una versione ridotta e ri-arrangiata del pezzo che gli è valso la vittoria di Sanremo. In diretta nella tv tedesca, l’esibizione è stata guardata da oltre 3 milioni di spettatori.

“Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest– ha detto qualche settimana fa l’ex vincitore di X Factor- è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue”.

MARCO MENGONI CANTA “ONE” DEGLI U2

Nella tv tedesca Marco ha anche cantato la cover di “One” degli U2, con lui il conduttore Zarrella in un duetto da vedere assolutamente.